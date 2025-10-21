IDAAN suspenderá operaciones de la planta potabilizadora este 23 de octubre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta Centenario suspenderá sus operaciones el jueves 23 de octubre, en horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
