Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 18:02

IDAAN suspenderá operaciones de la planta potabilizadora este 23 de octubre

El IDAAN informó que esta medida se toma para ejecutar trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda, debido a las constantes crecidas de los ríos.

 Planta Centenario de Pacora. 

 Planta Centenario de Pacora. 

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta Centenario suspenderá sus operaciones el jueves 23 de octubre, en horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

La medida se realiza para ejecutar trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda, debido a las constantes crecidas del río Pacora provocadas por la temporada lluviosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980765727515648016&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Técnicos del IDAAN realizan trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora San San Druri

IDAAN repara 71 fugas en Don Bosco durante operativo especial

IDAAN realiza reemplazo de tubería en Río Abajo y afecta suministro de agua

Recomendadas

Más Noticias