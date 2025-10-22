IDAAN informa que Planta potabilizadora en Chiriquí fuera de operación

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de San Bartolo, ubicada en la provincia de Chiriquí, se encuentra fuera de operaciones debido a fluctuaciones eléctricas registradas en el sistema.

Como consecuencia, las comunidades de El Palmar y Puerto Armuelles presentan falta de suministro de agua potable mientras se realizan las labores necesarias para restablecer la producción.

El IDAAN indicó que su personal técnico trabaja en coordinación con la empresa de energía eléctrica para normalizar el funcionamiento de la planta lo antes posible.

La entidad recomendó a los usuarios hacer uso racional del agua disponible y mantenerse informados a través de sus canales oficiales y redes sociales, donde se actualizará el avance de las labores de recuperación del servicio.