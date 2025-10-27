Penonomé Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 12:36

Fallece mujer que sobrevivió a accidente de tránsito en Penonomé

La tercera víctima, una mujer de 52 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé y luego remitida a la capital.

TREPORTA
Ana Canto
Por Ana Canto

La mujer que había sobrevivido al accidente de tránsito ocurrido el domingo 26 de octubre en Penonomé, provincia de Coclé, donde dos hombres perdieron la vida, falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho se registró cuando un vehículo tipo camioneta, que se desplazaba en dirección hacia la ciudad capital, perdió el control y colisionó contra un árbol.

La tercera víctima, una mujer de 52 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé y luego remitida al complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la capital, donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos médicos.

Con esta muerte, aumenta a 22 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé en lo que va del año.

