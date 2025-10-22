Eliminan el Ministerio de la Mujer: Gobierno aprueba creación del INAMU

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 34-25, que establece la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una entidad que tendrá la responsabilidad de coordinar, promover y ejecutar las políticas públicas orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres en Panamá.
El Inamu será una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión, lo que le permitirá operar con independencia y eficacia en la ejecución de programas y acciones en favor de las mujeres.
Según el documento aprobado, el objetivo del proyecto es fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, reemplazando la estructura anterior establecida mediante la Ley 375 de 29 de diciembre de 2023, la cual quedará derogada tras la creación del nuevo instituto.
La propuesta busca además asegurar una rectoría técnica sólida y una articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional.
Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer
El Inamu estará representado ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Entre los objetivos principales del Inamu, se destacan:
- Reducir las causas estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres.
- Garantizar el respeto pleno de los derechos humanos mediante la promoción, protección y defensa de las mujeres.
- Incrementar la igualdad en el acceso y control de los recursos para el desarrollo de las mujeres y sus comunidades.
- Coordinar con las distintas instancias del Estado la política pública para las mujeres.
- Garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
- Cumplir con los compromisos contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes nacionales y los instrumentos internacionales ratificados por Panamá.