Pagos a jubilados y pensionados se realizarán esta semana, confirma la CSS

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá.

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el primer pago de noviembre para jubilados y pensionados que cobran mediante la modalidad de ACH el viernes 31 de octubre de 2025.

Este desembolso fue adelantado debido a que la fecha habitual de pago coincide con el 5 de noviembre, día libre nacional por la conmemoración de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

