Pagos a jubilados y pensionados se realizarán esta semana, confirma la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el primer pago de noviembre para jubilados y pensionados que cobran mediante la modalidad de ACH el viernes 31 de octubre de 2025.
Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre
Noviembre
ACH
- Viernes 31 de octubre y jueves 20 de noviembre
Cheques
- Jueves 6 y viernes 21 de noviembre
Diciembre
ACH
- Viernes 5 y 19 de diciembre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de diciembre
Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025
En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.