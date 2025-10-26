Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 17:14

Pagos a jubilados y pensionados se realizarán esta semana, confirma la CSS

El primer pago de noviembre para los jubilados y pensionados fue adelantado por la Caja de Seguro Social.

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el primer pago de noviembre para jubilados y pensionados que cobran mediante la modalidad de ACH el viernes 31 de octubre de 2025.

Este desembolso fue adelantado debido a que la fecha habitual de pago coincide con el 5 de noviembre, día libre nacional por la conmemoración de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Noviembre

ACH

  • Viernes 31 de octubre y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

