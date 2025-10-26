Fiscalía de Chiriquí investiga accidente en Bugaba que dejó un agente de una institución fallecido.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el delito contra la vida y la integridad personal, tras un accidente de tránsito ocurrido en Bugaba, donde falleció un agente de la Policía Nacional y otros dos permanecen recluidos en un centro médico.
La @policiadepanama informa que adelanta una investigación luego de que tres unidades de la entidad se vieron involucradas en un incidente de tránsito ocurrido en el sector de Santa Marta, en el distrito de Bugaba, en Chiriquí. pic.twitter.com/0PwUKyoJFN— Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2025