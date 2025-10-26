Chiriquí Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 14:55

Fiscalía de Chiriquí investiga accidente en Bugaba que dejó un agente de una institución fallecido

Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el accidente donde falleció un agente de una institución de seguridad.

PGN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el delito contra la vida y la integridad personal, tras un accidente de tránsito ocurrido en Bugaba, donde falleció un agente de la Policía Nacional y otros dos permanecen recluidos en un centro médico.

La Policía informó que adelanta una investigación luego de que tres unidades de la entidad se vieron involucradas en un incidente de tránsito ocurrido en el sector de Santa Marta de Bugaba.

