Encuentran muerto a un hombre de nacionalidad estadounidense en su casa en Boquete

El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años, de nacionalidad estadounidense , fue encontrado en la parte trasera de su residencia, ubicada en el sector de Volcancito, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los primeros informes, una de las colaboradoras del hogar reportó el hecho a las autoridades. El cuerpo presentaba golpes y quemaduras.

Por este caso, la Policía Nacional aprehendió a un menor de edad, quien quedó bajo custodia de la Policía de Niñez y Adolescencia. El Ministerio Público realiza las investigaciones y diligencias dentro de la residencia.

Las indagaciones deberán determinar si se trató de un homicidio ocurrido durante un robo, mientras que los análisis de necropsia precisarán la causa de muerte del ciudadano estadounidense.