CSS activa alerta verde durante las fiestas patrias a nivel nacional

La CSS anunció la activación de la Alerta Verde Institucional con la disponibilidad de funcionarios, entre médicos, enfermeras y técnicos de urgencias.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de la Alerta Verde Institucional a nivel nacional durante las fiestas patrias, con el objetivo de garantizar una atención médica continua, segura y oportuna a la población asegurada en todo el país.

Más de 5,000 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancia y radiólogos, participarán en este operativo de salud que reforzará los servicios de urgencias en todo el territorio nacional.

Fases de la alerta verde de la CSS

  • Primera fase: del sábado 1 de noviembre (12:00 del mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a. m.).
  • Segunda fase: del sábado 8 de noviembre (12:00 del mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a. m.).
  • Tercera fase: del jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).
