CSS activa alerta verde durante las fiestas patrias a nivel nacional.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de la Alerta Verde Institucional a nivel nacional durante las fiestas patrias, con el objetivo de garantizar una atención médica continua, segura y oportuna a la población asegurada en todo el país.
Fases de la alerta verde de la CSS
- Primera fase: del sábado 1 de noviembre (12:00 del mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a. m.).
- Segunda fase: del sábado 8 de noviembre (12:00 del mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a. m.).
- Tercera fase: del jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).