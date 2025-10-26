Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 10:58

Colegios que cobrarán el Concurso General de Becas 2025 este 27 de octubre

El IFARHU estará entregando los cheques del Concurso General de Becas este 27 y 28 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pago del Concurso General de Becas 2025.

Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escuelas habilitadas para cobrar el 27 y 28 de octubre

Lunes 27 de octubre

  • IPHE y EVE: centro de pago IPHE y EVE
  • Colegio María Inmaculada
  • Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá
  • Colegio Real

Martes 28 de octubre

  • Instituto Atenea
  • Colegio St, Mary

Miércoles 29 de octubre

  • Instituto Chino Panameño
  • Panama Christian Academy

Jueves 30 de octubre

  • Oxford International School
  • Colegio Javier

Calendario completo en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
