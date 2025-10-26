Colegios que cobrarán el Concurso General de Becas 2025 este 27 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Le podría interesar: IFARHU: calendario de pagos de beca PASE-U del 27 al 28 de octubre
Escuelas habilitadas para cobrar el 27 y 28 de octubre
Lunes 27 de octubre
- IPHE y EVE: centro de pago IPHE y EVE
- Colegio María Inmaculada
- Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá
- Colegio Real
Martes 28 de octubre
- Instituto Atenea
- Colegio St, Mary
Miércoles 29 de octubre
- Instituto Chino Panameño
- Panama Christian Academy
Jueves 30 de octubre
- Oxford International School
- Colegio Javier
Calendario completo en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales