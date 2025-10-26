Colegios que cobrarán el Concurso General de Becas 2025 este 27 de octubre

Pago del Concurso General de Becas 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escuelas habilitadas para cobrar el 27 y 28 de octubre

Lunes 27 de octubre

IPHE y EVE: centro de pago IPHE y EVE

Colegio María Inmaculada

Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá

Colegio Real

Martes 28 de octubre

Instituto Atenea

Colegio St, Mary

Miércoles 29 de octubre

Instituto Chino Panameño

Panama Christian Academy

Jueves 30 de octubre

Oxford International School

Colegio Javier

Calendario completo en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?