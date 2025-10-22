Concurso General de Becas 2025: pagos del 23 y 24 de octubre en la provincia de Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 y viernes 25 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Escuelas habilitadas para cobrar el 23 y 24 de octubre
Jueves 23 de octubre
- Colegio Santo Domingo Savio
- Colegio de Panamá
- Colegio Eliel
- Escuela Kuna Nega
Viernes 24 de octubre
- Colegio San Judas Tadeo
- Colegio Brader
- Academia Interamericana de Panamá
- Escuela Federico Escobar
- Colegio Nuestra Señora del Carmen
Sábado 25 de octubre
- Instituto Panamericano
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales