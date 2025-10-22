Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 14:44

Concurso General de Becas 2025: pagos del 23 y 24 de octubre en la provincia de Panamá

El IFARHU estará entregando los cheques del Concurso General de Becas en su sede central ubicada en la ciudad de Panamá, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 y viernes 25 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escuelas habilitadas para cobrar el 23 y 24 de octubre

Jueves 23 de octubre

  • Colegio Santo Domingo Savio
  • Colegio de Panamá
  • Colegio Eliel
  • Escuela Kuna Nega

Viernes 24 de octubre

  • Colegio San Judas Tadeo
  • Colegio Brader
  • Academia Interamericana de Panamá
  • Escuela Federico Escobar
  • Colegio Nuestra Señora del Carmen

Sábado 25 de octubre

  • Instituto Panamericano

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
