IFARHU, Concurso General de Becas 2025: ¿Dónde retirar los pagos en la provincia de Panamá?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continúa esta semana de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Colegios que podrán cobrar el pago este 22 de octubre
- Instituto Técnico Don Bosco
- Colegio Italiano Enrico Fermi
- Instituto Alberto Einstein
- Instituto Nacional
- Escuela Panamá
- Escuela Amador Guerrero
- Colegio Marie Pussepin
- Academia Hosanna
- Escuela Pedro J. Sosa
- Escuela Manuel E. Batista
- Escuela Ricardo Miró
- C.E.B.G. Octavio Méndez P.
- Colegio Birght Kids
- Colegio Isaan Rabin
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales