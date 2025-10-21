IFARHU, Concurso General de Becas 2025: ¿Dónde retirar los pagos en la provincia de Panamá?

IFARHU, Concurso General de Becas 2025.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continúa esta semana de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

