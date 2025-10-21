Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 16:04

IFARHU, Concurso General de Becas 2025: ¿Dónde retirar los pagos en la provincia de Panamá?

El IFARHU continúa esta semana de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas correspondiente al año 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continúa esta semana de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegios que podrán cobrar el pago este 22 de octubre

  • Instituto Técnico Don Bosco
  • Colegio Italiano Enrico Fermi
  • Instituto Alberto Einstein
  • Instituto Nacional
  • Escuela Panamá
  • Escuela Amador Guerrero
  • Colegio Marie Pussepin
  • Academia Hosanna
  • Escuela Pedro J. Sosa
  • Escuela Manuel E. Batista
  • Escuela Ricardo Miró
  • C.E.B.G. Octavio Méndez P.
  • Colegio Birght Kids
  • Colegio Isaan Rabin

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
