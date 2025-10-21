Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 17:15

Comisión de Presupuesto aprueba el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026

La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate del Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2026.

Comisión de Presupuesto

Comisión de Presupuesto, Asamblea Nacional. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó con 13 votos a favor el primer debate del Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

El presupuesto fue modificado por el Consejo de Gabinete, aunque la cifra no supera el monto original presentado meses atrás, el cual fue devuelto por la Asamblea Nacional para las revisiones correspondientes por parte del Órgano Ejecutivo.

Anteriormente, los diputados analizaron el primer y segundo bloque del proyecto, relacionados con las finanzas y la parte normativa y dispositiva que establece el presupuesto.

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto deberá ser presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980744294236647786&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Continúa el debate del Presupuesto General del Estado 2026

Asamblea discute proyecto del Presupuesto General del Estado

Comisión de Presupuesto espera informe del Ejecutivo sobre Presupuesto General del Estado tras recomendaciones

Recomendadas

Más Noticias