Comisión de Presupuesto aprueba el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó con 13 votos a favor el primer debate del Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.
Anteriormente, los diputados analizaron el primer y segundo bloque del proyecto, relacionados con las finanzas y la parte normativa y dispositiva que establece el presupuesto.
Tras su aprobación en primer debate, el proyecto deberá ser presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.