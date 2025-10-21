Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 13:10

Presupuesto del Estado 2026: nuevos avances y análisis en la Comisión de Presupuesto

El presupuesto 2025 fue modificado por el Consejo de Gabinete, aunque la cifra no supera el monto original presentado meses atrás

Presupuesto del Estado 2026: nuevos avances y análisis en la Comisión de Presupuesto.

Presupuesto del Estado 2026: nuevos avances y análisis en la Comisión de Presupuesto.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional continúa este martes 21 de octubre con la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para 2026, por más de B/.34 millones. Se prevé que esta semana el proyecto sea enviado al Pleno Legislativo.

El presupuesto fue modificado por el Consejo de Gabinete, aunque la cifra no supera el monto original presentado meses atrás, el cual fue devuelto por la Asamblea para las revisiones correspondientes por parte del órgano Ejecutivo.

Anteriormente, los diputados analizaron el primer bloque del proyecto, relacionado con las finanzas. Actualmente, se discute la parte normativa y dispositiva que establece el presupuesto.

Una vez aprobado en primer debate, el proyecto debe ser presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980689413328773325&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea abordará Presupuesto del Estado, nuevo subcontralor y proyectos anticorrupción

MEF ajusta el presupuesto 2026 y refuerza inversión en salud, educación

Órgano Ejecutivo analizará el lunes recomendaciones de la Asamblea sobre el presupuesto 2026

Recomendadas

Más Noticias