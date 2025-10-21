Presupuesto del Estado 2026: nuevos avances y análisis en la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional continúa este martes 21 de octubre con la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para 2026, por más de B/.34 millones. Se prevé que esta semana el proyecto sea enviado al Pleno Legislativo.

El presupuesto fue modificado por el Consejo de Gabinete, aunque la cifra no supera el monto original presentado meses atrás, el cual fue devuelto por la Asamblea para las revisiones correspondientes por parte del órgano Ejecutivo.

Anteriormente, los diputados analizaron el primer bloque del proyecto, relacionado con las finanzas. Actualmente, se discute la parte normativa y dispositiva que establece el presupuesto.

Una vez aprobado en primer debate, el proyecto debe ser presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.