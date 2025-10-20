Concurso General de Becas 2025, IFARHU: documentos para recibir el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició este lunes 20 de octubre el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026: este sería el posible mes de lanzamiento del programa del IFARHU
IFARHU, Concurso General de Becas: documentos para cobrar el cheque
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín completo 2024 original con sello fresco
- Recibo de matrícula 2025
- La cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
- Sólo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo tanto, no es necesaria la presencia del estudiante.
En caso, que no pueda asistir el Representante Legal, debe enviar a quien designe con:
- Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.
- Una nota donde indique a quien está autorizando con el número de cédula de esa persona, la nota debe estar firmada a mano por el representante legal, no puede ser copia o foto.
IFARHU: calendario del primer pago de becas 2025
Lunes 20 de octubre
- Instituto Episcopal San Cristóbal
- Escuela Anglo Mexicano
- Episcopal Panamá
- Instituto Ferrini
- Escuela Don Bosco
Martes 21 de octubre
- Colegio San Agustín
- Colegio The Oxford School
- DS International School
- Colegio Claret
- Escuela Belisario Porras
Conozca la lista de colegios que cobrarán la próxima semana en este enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales