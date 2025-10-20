Concurso General de Becas 2025, IFARHU: documentos para recibir el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) inició este lunes 20 de octubre el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

El desembolso continuará en Panamá Centro, donde los beneficiarios podrán retirar sus cheques en la sede central del IFARHU, ubicada en la capital.

IFARHU, Concurso General de Becas: documentos para cobrar el cheque

Recibo de entrega de documentos

Boletín completo 2024 original con sello fresco

Recibo de matrícula 2025

La cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

Sólo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo tanto, no es necesaria la presencia del estudiante.

En caso, que no pueda asistir el Representante Legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

Una nota donde indique a quien está autorizando con el número de cédula de esa persona, la nota debe estar firmada a mano por el representante legal, no puede ser copia o foto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1979370488863559970&partner=&hide_thread=false El IFARHU anuncia que iniciará el primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro a partir del 20 de octubre.



Con esta entrega, reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el esfuerzo de miles de estudiantes panameños.#ConPasoFirme pic.twitter.com/UHhnlXLStF — IFARHU (@IFARHU) October 18, 2025

IFARHU: calendario del primer pago de becas 2025

Lunes 20 de octubre

Instituto Episcopal San Cristóbal

Escuela Anglo Mexicano

Episcopal Panamá

Instituto Ferrini

Escuela Don Bosco

Martes 21 de octubre

Colegio San Agustín

Colegio The Oxford School

DS International School

Colegio Claret

Escuela Belisario Porras

Conozca la lista de colegios que cobrarán la próxima semana en este enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?