IFARHU, pago Concurso General de Becas 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025, que beneficiará a 71,584 estudiantes a nivel nacional.
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán desde el 20 de octubre?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
IFARHU: calendario del primer pago de becas 2025
Lunes 20 de octubre
- Instituto Episcopal San Cristóbal
- Escuela Anglo Mexicano
- Episcopal Panamá
- Instituto Ferrini
- Escuela Don Bosco
Martes 21 de octubre
- Colegio San Agustín
- Colegio The Oxford School
- DS International School
- Colegio Claret
- Escuela Belisario Porras
Conozca la lista de colegios que cobrarán la próxima semana en este enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas