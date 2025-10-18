IFARHU, pago Concurso General de Becas 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció el primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025, que beneficiará a 71,584 estudiantes a nivel nacional.

El pago iniciará el lunes 20 de octubre en Panamá Centro, y el retiro de los cheques se realizará en la sede central del IFARHU en la capital.

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán desde el 20 de octubre?

Concurso General

Puesto Distinguido

Asistencia Económica Educativa

Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad

Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil

Asistencia Económica para Deportes

Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales

IFARHU: calendario del primer pago de becas 2025

Lunes 20 de octubre

Instituto Episcopal San Cristóbal

Escuela Anglo Mexicano

Episcopal Panamá

Instituto Ferrini

Escuela Don Bosco

Martes 21 de octubre

Colegio San Agustín

Colegio The Oxford School

DS International School

Colegio Claret

Escuela Belisario Porras

Conozca la lista de colegios que cobrarán la próxima semana en este enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas