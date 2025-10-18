Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 10:05

IFARHU, pago Concurso General de Becas 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber

El IFARHU informó que el retiro de los cheques se realizará en su sede central en la ciudad de Panamá.

IFARHU

IFARHU, pago Concurso General de becas 2025.

IFARHU
Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025, que beneficiará a 71,584 estudiantes a nivel nacional.

El pago iniciará el lunes 20 de octubre en Panamá Centro, y el retiro de los cheques se realizará en la sede central del IFARHU en la capital.

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán desde el 20 de octubre?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales

IFARHU: calendario del primer pago de becas 2025

Lunes 20 de octubre

  • Instituto Episcopal San Cristóbal
  • Escuela Anglo Mexicano
  • Episcopal Panamá
  • Instituto Ferrini
  • Escuela Don Bosco

Martes 21 de octubre

  • Colegio San Agustín
  • Colegio The Oxford School
  • DS International School
  • Colegio Claret
  • Escuela Belisario Porras

