IFARHU y Universidad de Arkansas exploran convenios para ampliar oportunidades académicas

Una delegación de la Universidad de Arkansas sostuvo un encuentro con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, y su equipo de trabajo, con el objetivo de presentar la amplia oferta académica de esta institución estadounidense.
Durante la reunión, ambas partes exploraron posibles convenios de cooperación educativa, enfocados en ampliar las oportunidades de formación internacional para estudiantes panameños, incluyendo programas de grado y posgrado.
IFARHU plantea convenio de cooperación con la Universidad de Arkansas
Este acercamiento forma parte de los esfuerzos del IFARHU por fortalecer alianzas con universidades extranjeras, promoviendo el acceso a educación de alta calidad y fomentando el desarrollo académico y profesional del talento panameño.
El encuentro refleja el compromiso de Panamá por internacionalizar la formación universitaria y brindar a los estudiantes oportunidades que les permitan competir globalmente en sus áreas de estudio.