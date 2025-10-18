Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 15:41

Todas las Agroferias del IMA para el lunes 20 y martes 21 de octubre

Agroferias del IMA para el lunes 20 y martes 21 de octubre en diversas provincias con productos frescos y de calidad.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 20 y martes 21 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.

Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de octubre

Agroferias del lunes 20 de octubre

Los Santos

  • Escuela de El Cacao, distrito de Tonosí.

Panamá Oeste

  • Casa local de Los Pozos, corregimiento de Cabuya, distrito de Chame.

Agroferias del martes 21 de octubre

Veraguas

  • Parque San Pablo, Soná.

Panamá

  • Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Paja del Sombrero, distrito de Gualaca.

Herrera

  • Junta comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

Colón

  • Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Zanguengas, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Junta Comunal de Guararé, distrito de Guararé Arriba.
  • Predios de la Escuela de El Bebedero, distrito de Tonosí.

Coclé

  • Casa comunal de Piedras Gordas cabecera, distrito de La Pintada.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1979596152434536547&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 16 de octubre

IMA aclara que sus productos cumplen normas sanitarias tras críticas de diputados

Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Recomendadas

Más Noticias