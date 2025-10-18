AMP investiga el fallecimiento de dos tripulantes en buques bajo jurisdicción panameña.

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) informó sobre el fallecimiento de dos tripulantes: uno a bordo de un buque de navegación costera de bandera panameña y otro en una nave mercante internacional registrada en el Reino Unido.

Ambos hechos están siendo investigados por las autoridades panameñas, los cuales fueron atendidos este viernes 17 de octubre de 2025, por el personal técnico del Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), y por el Ministerio Público de Panamá, para determinar las circunstancias de los hechos y cumplir con los protocolos internacionales aplicables.

“La AMP lamenta profundamente ambos decesos y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de los tripulantes. La institución reitera su compromiso con la seguridad, el bienestar y la dignidad de la gente de mar, y con la transparencia en la investigación de ambos incidentes a bordo de buques bajo jurisdicción o tránsito panameño, conforme a los convenios internacionales vigentes”, indicó la entidad en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979594181246156964&partner=&hide_thread=false El fallecimiento de dos tripulantes, uno ocurrido a bordo de un buque de navegación costera de bandera panameña y el otro en una nave mercante internacional registrada en el Reino Unido, está siendo investigado por las autoridades panameñas, así lo informó este sábado la… pic.twitter.com/Uyz71kk4dz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2025

Detalla que en el caso del buque de navegación costera panameño el marinero Abdiel Delgado, de 68 años y nacionalidad panameña, titular de licencia de Patrón de Pesca de primera clase, falleció este 17 de octubre a bordo del buque pesquero “Monserrat”, mientras la embarcación se encontraba en navegación frente a la bahía de Chame. De manera preliminar, el fallecimiento se asocia a causas naturales por presunto paro cardíaco.

Por otro lado, el incidente en el buque mercante internacional, el pasado 7 de octubre de 2025 se registró el fallecimiento del segundo ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, mientras cumplía servicio a bordo del petrolero “BW TUCANA”, de registro británico, en ruta hacia Panamá y navegando en aguas internacionales.

Agrega que el petrolero arribó al Puerto de Balboa este viernes 17 de octubre, donde las autoridades competentes procedieron con las diligencias correspondientes y de manera preliminar, se presume que el deceso se debió a fallas cardiacas.

Una vez concluyan las investigaciones, la Embajada de la India en Panamá coordinará junto con la compañía naviera la repatriación del cuerpo a su país de origen.