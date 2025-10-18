AMP investiga el fallecimiento de dos tripulantes en buques bajo jurisdicción panameña.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre el fallecimiento de dos tripulantes: uno a bordo de un buque de navegación costera de bandera panameña y otro en una nave mercante internacional registrada en el Reino Unido.
“La AMP lamenta profundamente ambos decesos y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de los tripulantes. La institución reitera su compromiso con la seguridad, el bienestar y la dignidad de la gente de mar, y con la transparencia en la investigación de ambos incidentes a bordo de buques bajo jurisdicción o tránsito panameño, conforme a los convenios internacionales vigentes”, indicó la entidad en un comunicado.
Detalla que en el caso del buque de navegación costera panameño el marinero Abdiel Delgado, de 68 años y nacionalidad panameña, titular de licencia de Patrón de Pesca de primera clase, falleció este 17 de octubre a bordo del buque pesquero “Monserrat”, mientras la embarcación se encontraba en navegación frente a la bahía de Chame. De manera preliminar, el fallecimiento se asocia a causas naturales por presunto paro cardíaco.
Por otro lado, el incidente en el buque mercante internacional, el pasado 7 de octubre de 2025 se registró el fallecimiento del segundo ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, mientras cumplía servicio a bordo del petrolero “BW TUCANA”, de registro británico, en ruta hacia Panamá y navegando en aguas internacionales.
Agrega que el petrolero arribó al Puerto de Balboa este viernes 17 de octubre, donde las autoridades competentes procedieron con las diligencias correspondientes y de manera preliminar, se presume que el deceso se debió a fallas cardiacas.
Una vez concluyan las investigaciones, la Embajada de la India en Panamá coordinará junto con la compañía naviera la repatriación del cuerpo a su país de origen.