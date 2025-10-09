AMP restablece trámites para nuevas licencias de operación de equipos flotantes y suministro de combustible

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dejó sin efecto la Resolución ADM No. 224-2019 del 4 de octubre de 2019, la cual restringía la actividad de comercialización de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo mediante equipo flotante, incluyendo barcazas.

El administrador de la AMP, Luis Roquebert, firmó el pasado 7 de octubre la Resolución ADM No. 125-2025, que restablece los trámites para la expedición de nuevas licencias de operación en los servicios de transporte y suministro de combustible por medio de equipo flotante.

Con esta medida, la AMP busca transparentar la adjudicación de licencias en esta actividad marítima y fomentar la competencia en un mercado estratégico, impulsado por la posición geográfica del país y la operación del Canal de Panamá, una ruta por la que transitan cientos de embarcaciones vinculadas al comercio internacional, lo que genera una alta demanda por este servicio en aguas panameñas.

La nueva resolución permite que las empresas interesadas en brindar estos servicios puedan presentar nuevamente sus solicitudes de licencia o inclusión de naves ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, conforme a los procedimientos establecidos y bajo estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

La AMP reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sector marítimo nacional, promoviendo el desarrollo económico a través de servicios marítimos auxiliares eficientes, en un mercado competitivo y alineado con la Estrategia Marítima Nacional.