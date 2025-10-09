Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 10:12

Panamá permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la UE

El presidente José Raúl Mulino confirmó que Panamá continuará en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional informó que Panamá permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, que será actualizada este mes, confirmando su inclusión entre los once territorios actualmente señalados.

“No significa que nos sumen a una lista nueva, es una en la que ya estamos, pero el proceso para salir es un poco largo, tedioso, y estamos avanzando”, indicó este jueves el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal.

Panamá continuará en la lista de jurisdicciones no cooperantes

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que se trabaja de manera coordinada con todos los actores involucrados para cumplir los requisitos necesarios y lograr la salida de la lista, tal como ocurrió recientemente con la lista de jurisdicciones vinculadas al blanqueo de capitales.

"Estamos trabajando de manera coordinada con todos los actores involucrados con el objetivo de salir de esta lista, tal como lo hicimos con la lista de blanqueo recientemente", señaló el MEF en un comunicado oficial.

El Gobierno reafirma su compromiso de avanzar en mejoras regulatorias y fiscales, con el objetivo de fortalecer la reputación internacional de Panamá y mantener la confianza de inversionistas y organismos internacionales.

