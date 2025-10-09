Presidente Mulino advierte que vetará ley que permitiría huelga de docentes sin descuento salarial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que vetará cualquier ley sobre el derecho a huelga de docentes que considere inconstitucional.

"Si esa ley llega aquí es inconstitucional, así que será vetada. La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, modernizando, actualizando los procesos educativos", señaló el mandatario.

La declaración se da en respuesta a una propuesta presentada por el diputado Jairo Salazar, que busca permitir a los docentes ausentarse hasta 60 días de sus aulas de clase en casos de huelga, sin que esto implique descuentos salariales.

Presidente Mulino no contempla ley sobre derecho a huelga

"Si esa ley llega aquí es inconstitucional, así que será vetada. La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, modernizando, actualizando los procesos educativos", dijo el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, al referirse sobre una propuesta del… pic.twitter.com/QfI9kel4fS — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

El presidente enfatizó que su administración no contempla la aprobación de leyes que, según su criterio, puedan afectar el normal desarrollo del sistema educativo.

"No trabajo con piedad cuando se trata del interés de la educación del país", añadió Mulino, reafirmando su postura de priorizar la modernización y actualización de los procesos educativos por encima de ausencias prolongadas en las aulas.