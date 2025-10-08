Ataque contra la caravana del presidente de Ecuador es considerado como intento de asesinato

El Gobierno de Ecuador calificó como un intento de asesinato el ataque registrado este martes contra la caravana en la que se desplazaba el presidente Daniel Noboa, durante las protestas de comunidades indígenas en la localidad de El Tambo, provincia andina de Cañar.

Según relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, unas 500 personas lanzaron piedras y palos contra el convoy presidencial. Noboa resultó ileso tras el incidente. “Hay signos de bala en el carro del presidente”, afirmó Manzano, aunque precisó que esta información aún está siendo verificada por las autoridades investigadoras.

Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a cinco personas presuntamente involucradas en el ataque, entre ellas un hombre de 60 años y una mujer.

Gobierno de Ecuador califica como intento de asesinato el ataque

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976002153304236178&partner=&hide_thread=false El ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante las protestas de comunidades indígenas fue un intento de asesinato, afirmó este miércoles el gobierno.



El martes, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba… pic.twitter.com/CToSRekpgr — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

El secretario de Comunicación, Roberto Loffredo, señaló este miércoles en declaraciones al canal Teleamazonas que “el nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”.

Videos difundidos por la Presidencia muestran el momento en que varios objetos impactan contra los vehículos, mientras los ocupantes son alertados a agacharse para protegerse. En otras grabaciones, publicadas por medios locales, se observa a manifestantes algunos con vestimenta tradicional indígena arrojando piedras y palos mientras la caravana avanza escoltada por sirenas hacia la ciudad de Cañar.

Las investigaciones sobre el ataque continúan, mientras el gobierno mantiene su llamado al diálogo con los líderes indígenas para evitar una nueva escalada de violencia.

FUENTE: AFP