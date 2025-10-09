Explora más videos
Realizan audiencia a cinco estudiantes por caso de auxilios económicos del Ifarhu

Cinco estudiantes fueron citados este jueves a una audiencia de cinco estudiantes por el caso de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Cuatro participaron del acto a través de Zoom. La Fiscalía explicó que se ha logrado identificar irregularidades en las facturas presentadas por los beneficiarios, con duplicidad de gastos de quienes recibieron hasta 25 mil dólares.

