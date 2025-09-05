La Asamblea Nacional avanza en la definición del futuro de las becas y Auxilios Económicos del IFARHU, luego de que la Comisión de Educación realizara su última reunión para evaluar los programas existentes y garantizar que los beneficios sean transparentes y equitativo s.
Una Subcomisión de Educación concluyó este viernes la evaluación de cuatro proyectos de ley relacionados con las becas y auxilios económicos que otorga el Ifarhu, tras lo cual debe elaborar un informe para que se inicie la discusión en primer debate.
Reformas al IFARHU: Asamblea Nacional define futuro de becas y Auxilios Económicos
Durante el encuentro, la Subcomisión de Educación, presidida por la diputada Graciela Hernández, explicó que el IFARHU implementará evaluaciones socioeconómicas para la asignación de becas, auxilios u otras ayudas, tomando en cuenta la situación social y económica del solicitante y su familia.
La reforma busca blindar los programas de apoyo educativo, asegurando que los recursos lleguen de manera justa a quienes realmente los necesitan y fortaleciendo la transparencia en la gestión del IFARHU.