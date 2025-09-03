Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 17:35

IFARHU y SENAFRONT trabajan juntos para impulsar programas de capacitación profesional

IFARHU y SENAFRONT coincidieron en la importancia de unir esfuerzos para impulsar el crecimiento académico y técnico del personal.

IFARHU y SENAFRONT trabajan juntos para impulsar programas de capacitación profesional.

IFARHU y SENAFRONT trabajan juntos para impulsar programas de capacitación profesional.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la base del Comando General del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, y el director general de SENAFRONT, Larry Solís.

Durante el encuentro, ambas instituciones reafirmaron su compromiso de fortalecer el talento humano mediante programas de formación y futuras capacitaciones, orientadas al desarrollo profesional y al servicio a la comunidad.

El IFARHU y SENAFRONT coincidieron en la importancia de unir esfuerzos para impulsar el crecimiento académico y técnico del personal, lo que contribuirá a un mejor desempeño institucional y generará beneficios directos para la ciudadanía.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Firmeza, que promueve la preparación constante del recurso humano para afrontar con eficiencia los retos de seguridad y desarrollo del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U, taller de Escuela para Padres: ¿Será necesario para el segundo pago?

Comisión de Educación de la Asamblea analiza el futuro de los auxilios económicos del IFARHU

Becas socioeconómicas del IFARHU: proceso y requisitos para el próximo año

Recomendadas

Más Noticias