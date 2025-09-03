IFARHU y SENAFRONT trabajan juntos para impulsar programas de capacitación profesional.

En la base del Comando General del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, y el director general de SENAFRONT, Larry Solís.
El IFARHU y SENAFRONT coincidieron en la importancia de unir esfuerzos para impulsar el crecimiento académico y técnico del personal, lo que contribuirá a un mejor desempeño institucional y generará beneficios directos para la ciudadanía.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Firmeza, que promueve la preparación constante del recurso humano para afrontar con eficiencia los retos de seguridad y desarrollo del país.