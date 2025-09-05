CSS realiza megajornada de cirugías de cataratas en Bocas del Toro

La Caja de Seguro Social ( CSS ) desarrolla este fin de semana una megajornada de cirugías de cataratas en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, que beneficiará a 50 pacientes de la provincia de Bocas del Toro.

Las intervenciones comenzaron este viernes 5 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 7, con la participación de pacientes procedentes de comunidades de difícil acceso, muchos de los cuales llevaban años en lista de espera.

Previo a la operación, los pacientes fueron sometidos a evaluaciones preoperatorias, incluyendo laboratorios, radiografías de tórax y electrocardiogramas.

CSS impulsa megajornada de cirugías de cataratas en Changuinola

El doctor Esteban Sinclair, director médico del hospital, advirtió que las principales enfermedades oftalmológicas que afectan a los bocatoreños son las cataratas, pterigión y glaucoma, incluso en edades cada vez más tempranas. Por su parte, la doctora Melissa Navarro, directora institucional de la CSS en Bocas del Toro, informó que el equipo médico se reforzó con especialistas de la capital y de Veraguas para atender la alta demanda.

Con esta jornada, los pacientes recuperarán su independencia y podrán retomar actividades diarias limitadas por los problemas de visión. En la provincia, la CSS ya ha realizado cuatro jornadas extraordinarias: dos de urología, una de captación de pacientes para cirugías y ahora la primera de cataratas.