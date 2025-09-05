Anthropic pagará 1,500 millones de dólares por usar libros pirateados para entrenar su IA

La empresa Anthropic aceptó pagar al menos 1,500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por entrenar a su robot de inteligencia artificial Claude con libros sin el permiso de sus autores, según documentos judiciales presentados el viernes.
El acuerdo, respaldado por Mary Rasenberger, directora del Gremio de Autores, cubre aproximadamente 500,000 libros, lo que equivale a unos 3,000 dólares por obra, cuatro veces la indemnización mínima legal por daños y perjuicios según la ley estadounidense de derechos de autor.
Anthropic acuerda pago millonario por usar libros pirateados para entrenar su IA
La demanda fue presentada por los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a Anthropic de copiar ilegalmente sus obras para entrenar a Claude, competidor de ChatGPT.
Aunque un juez federal de San Francisco determinó en junio que el uso transformador de los libros comprados para entrenar la IA constituía uso legítimo, sí consideró ilegal la práctica de descargar millones de libros pirateados para crear una biblioteca digital.
Como parte del acuerdo, Anthropic destruirá los archivos pirateados y cualquier copia derivada, aunque conservará los derechos sobre los libros adquiridos legalmente. La aprobación final del acuerdo dependerá del juez William Alsup, con audiencia programada para el lunes.
FUENTE: AFP