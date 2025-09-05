Anthropic pagará 1,500 millones de dólares por usar libros pirateados para entrenar su IA

La empresa Anthropic aceptó pagar al menos 1,500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por entrenar a su robot de inteligencia artificial Claude con libros sin el permiso de sus autores, según documentos judiciales presentados el viernes.

Contenido relacionado: La startup xAI pide disculpas por mensajes extremistas de su asistente de IA Grok

El acuerdo, respaldado por Mary Rasenberger, directora del Gremio de Autores, cubre aproximadamente 500,000 libros, lo que equivale a unos 3,000 dólares por obra, cuatro veces la indemnización mínima legal por daños y perjuicios según la ley estadounidense de derechos de autor.

Anthropic acuerda pago millonario por usar libros pirateados para entrenar su IA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964083510492213751&partner=&hide_thread=false La empresa Anthropic pagará al menos 1,500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por haber entrenado a su robot de inteligencia artificial (IA) con libros sin permiso de sus creadores, según documentos judiciales presentados el viernes.



"Este… pic.twitter.com/narvSI6fHc — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

La demanda fue presentada por los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a Anthropic de copiar ilegalmente sus obras para entrenar a Claude, competidor de ChatGPT.

Aunque un juez federal de San Francisco determinó en junio que el uso transformador de los libros comprados para entrenar la IA constituía uso legítimo, sí consideró ilegal la práctica de descargar millones de libros pirateados para crear una biblioteca digital.

Como parte del acuerdo, Anthropic destruirá los archivos pirateados y cualquier copia derivada, aunque conservará los derechos sobre los libros adquiridos legalmente. La aprobación final del acuerdo dependerá del juez William Alsup, con audiencia programada para el lunes.

FUENTE: AFP