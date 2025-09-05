Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 17:55

Feria de Empleo 2.0: Postulantes podrán usar QR en Wallet para acceder a más de 6 mil vacantes

La Alcaldía de Panamá permite a postulantes de la Feria de Empleo 2.0 agregar su QR a Wallet para facilitar ingreso y acceso a 6 mil vacantes.

Christin Hume / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que los postulantes de la Feria de Empleo 2.0, que se llevará a cabo este sábado en el Panama Convention Center, ya pueden agregar el QR a la Wallet de Apple y Android.

Esta medida facilitará el proceso de ingreso y verificación ante las empresas participantes, según indicó la Alcaldía.

Los interesados pueden acceder a la plataforma a través de http://vacantes.mupa.gob.pa para consultar sus turnos y confirmar el código QR que recibieron al aplicar en la web. En esta edición de la feria se ofrecerán más de 6 mil vacantes, abarcando diferentes sectores laborales y oportunidades para diversos perfiles profesionales.

