Feria Empleo 2.0 este sábado: requisitos y datos clave para participar

La Alcaldía de Panamá llevará a cabo este sábado 6 de septiembre la feria Empleo 2.0 , un evento que ofrecerá oportunidades de contratación directa a todos los asistentes. La jornada se desarrollará en el Panama Convention Center, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con la disponibilidad de 7,000 vacantes en diversos sectores.

Para participar, es indispensable registrarse previamente y crear una hoja de vida digital a través del siguiente enlace: https://vacantes.mupa.gob.pa/

Ingresa tus datos personales en el formulario web.

Completa el proceso con el código de verificación que recibirás por WhatsApp.

Añade tu experiencia laboral, formación académica, habilidades, idiomas y objetivo profesional.

Adjunta los certificados o documentos de respaldo.

Al completar el registro, el sistema generará una hoja de vida digital con un código QR, que podrá ser escaneado por las empresas durante la feria para agilizar el proceso de entrevistas.

Recuerda: El tiempo para entrevistas y visitas a los stands será limitado, por lo que se recomienda llegar temprano y estar preparado.