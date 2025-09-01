Aeropuerto de Tocumen sube a calificación 'A' por S&P

La agencia BRC Ratings – S&P Global S.A. mejoró en dos escalones la calificación del Aeropuerto Internacional de Tocumen , que pasó de BBB+ a ‘A’, con perspectiva positiva. La decisión se sustenta en el sólido desempeño financiero y operativo, apalancado en el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros.

Según S&P, entre 2025 y 2027 el aeropuerto registrará márgenes EBITDA de 65 % a 70 % y un apalancamiento de alrededor de 6 veces deuda neta/EBITDA. La agencia también destacó que la liquidez es suficiente para cubrir intereses, gastos operativos y el plan de inversiones en infraestructura.

En 2024, Tocumen alcanzó un récord de 19,2 millones de pasajeros y entre enero y julio de 2025 movilizó 11,9 millones, un crecimiento del 7 % interanual. Actualmente, conecta con unas 90 ciudades en América, el Caribe y Europa mediante 15 aerolíneas de pasajeros y 17 de carga.

Aeropuerto de Tocumen refuerza su posición como hub regional

Para los próximos tres años, S&P prevé un crecimiento del tráfico cercano al 8 % anual y estima ingresos totales de US$310 a US$360 millones, con un incremento de alrededor del 7 % por año. El 65 % de estos ingresos proviene de servicios aeronáuticos, mientras que el negocio comercial sigue ganando peso gracias a la reducción de locales vacantes en las terminales.

Aunque el aeropuerto mantiene una deuda de US$1.855 millones, la calificadora proyecta un EBITDA de US$200 a US$240 millones para 2025-2027 y una trayectoria gradual de desapalancamiento.

El gerente general, Jose Ruiz Blanco, afirmó que la mejora en la nota de riesgo reconoce la transparencia y el rigor financiero de la administración: "Con esta calificación, Tocumen se consolida como un aeropuerto competitivo y sostenible, a la altura de los grandes hubs internacionales".

Con esta decisión, Tocumen fortalece su posición como principal centro de conexiones de Latinoamérica y su papel estratégico en la economía panameña.