Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 13:35

Aeropuerto de Tocumen sube a calificación 'A' por S&P

Tras este logro, el Aeropuerto de Tocumen refuerza su posición como hub regional y referencia para los viajeros.

Aeropuerto de Tocumen refuerza su posición como hub regional

Aeropuerto de Tocumen refuerza su posición como hub regional

Aeropuerto Internacional de Tocumen
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La agencia BRC Ratings – S&P Global S.A. mejoró en dos escalones la calificación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que pasó de BBB+ a ‘A’, con perspectiva positiva. La decisión se sustenta en el sólido desempeño financiero y operativo, apalancado en el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros.

Según S&P, entre 2025 y 2027 el aeropuerto registrará márgenes EBITDA de 65 % a 70 % y un apalancamiento de alrededor de 6 veces deuda neta/EBITDA. La agencia también destacó que la liquidez es suficiente para cubrir intereses, gastos operativos y el plan de inversiones en infraestructura.

En 2024, Tocumen alcanzó un récord de 19,2 millones de pasajeros y entre enero y julio de 2025 movilizó 11,9 millones, un crecimiento del 7 % interanual. Actualmente, conecta con unas 90 ciudades en América, el Caribe y Europa mediante 15 aerolíneas de pasajeros y 17 de carga.

Aeropuerto de Tocumen refuerza su posición como hub regional

image

Para los próximos tres años, S&P prevé un crecimiento del tráfico cercano al 8 % anual y estima ingresos totales de US$310 a US$360 millones, con un incremento de alrededor del 7 % por año. El 65 % de estos ingresos proviene de servicios aeronáuticos, mientras que el negocio comercial sigue ganando peso gracias a la reducción de locales vacantes en las terminales.

Aunque el aeropuerto mantiene una deuda de US$1.855 millones, la calificadora proyecta un EBITDA de US$200 a US$240 millones para 2025-2027 y una trayectoria gradual de desapalancamiento.

El gerente general, Jose Ruiz Blanco, afirmó que la mejora en la nota de riesgo reconoce la transparencia y el rigor financiero de la administración: “Con esta calificación, Tocumen se consolida como un aeropuerto competitivo y sostenible, a la altura de los grandes hubs internacionales”. El gerente general, Jose Ruiz Blanco, afirmó que la mejora en la nota de riesgo reconoce la transparencia y el rigor financiero de la administración: “Con esta calificación, Tocumen se consolida como un aeropuerto competitivo y sostenible, a la altura de los grandes hubs internacionales”.

Con esta decisión, Tocumen fortalece su posición como principal centro de conexiones de Latinoamérica y su papel estratégico en la economía panameña.

En esta nota:
Seguir leyendo

Posible traslado del aeropuerto de Albrook preocupa a sector ligado a la aviación

Aeropuerto Marcos A. Gelabert: UNPAC preocupados por su posible traslado a Panamá-Pacífico

Cobro de impuesto en Aeropuerto de Tocumen: APEDE rechaza nueva tasa a pasajeros

Recomendadas

Más Noticias