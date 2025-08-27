Presidente Mulino felicita al Aeropuerto de Tocumen por alcanzar la calificación en BRC Ratings – S&P Global

El presidente J osé Raúl Mulino felicitó al Aeropuerto Internacional de Tocumen por alcanzar la calificación ‘A’ otorgada por BRC Ratings – S&P Global, lo que refleja la sólida capacidad financiera del principal hub aéreo de Latinoamérica para cumplir con sus compromisos.

"Mi reconocimiento al Aeropuerto de Tocumen por alcanzar la calificación ‘A’ de BRC Ratings – S&P Global. Una muestra del compromiso y la buena gestión que consolidan a Tocumen como motor de conectividad y crecimiento económico. Felicito al gran equipo de trabajadores del aeropuerto, liderado por José Ruiz Blanco, por este importante hito para Panamá. El hub de las Américas es, una vez más, motivo de orgullo panameño!!", publicó el presidente a través de la red social X.

Mi reconocimiento a @tocumenaero por alcanzar la calificación 'A' de BRC Ratings – S&P Global. Una muestra del compromiso y la buena gestión que consolidan a Tocumen como motor de conectividad y crecimiento económico.Felicito al gran equipo de trabajadores del aeropuerto,… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 27, 2025

La mejora en la calificación de Tocumen responde a sus sólidos resultados operativos y financieros, impulsados por el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, que alcanzó un récord de 19.2 millones en 2024, con un incremento promedio del 7.2% hasta julio de 2025.

De cara al futuro, la calificadora proyecta que la terminal mantendrá márgenes EBITDA entre el 65% y 70%, así como niveles de apalancamiento cercanos a 6 veces durante el periodo 2025-2027.

Asimismo, se destacó que Tocumen cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus pagos de intereses, operaciones e inversiones estratégicas.