Presidente Mulino felicita al Aeropuerto de Tocumen por alcanzar la calificación en BRC Ratings – S&P Global

El presidente José Raúl Mulino felicitó al Aeropuerto Internacional de Tocumen por alcanzar la calificación ‘A’ otorgada por BRC Ratings – S&P Global, lo que refleja la sólida capacidad financiera del principal hub aéreo de Latinoamérica para cumplir con sus compromisos.
La mejora en la calificación de Tocumen responde a sus sólidos resultados operativos y financieros, impulsados por el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, que alcanzó un récord de 19.2 millones en 2024, con un incremento promedio del 7.2% hasta julio de 2025.
De cara al futuro, la calificadora proyecta que la terminal mantendrá márgenes EBITDA entre el 65% y 70%, así como niveles de apalancamiento cercanos a 6 veces durante el periodo 2025-2027.
Asimismo, se destacó que Tocumen cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus pagos de intereses, operaciones e inversiones estratégicas.