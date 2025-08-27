Presidente Mulino ya está en Brasil para reunión del MERCOSUR.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , arribó esta tarde a la capital brasileña, Brasilia, en el marco de una visita oficial que contempla una reunión con su homólogo, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, la firma de acuerdos económicos y su participación como orador principal en un foro empresarial que busca promover a Panamá ante el sector privado del gigante sudamericano.

La comitiva presidencial está compuesta por cuatro miembros del gabinete, cuatro diputados de la República y 13 empresarios panameños, quienes acompañan al mandatario en esta misión diplomática y comercial.

Este jueves 28 de agosto, el presidente Mulino ascenderá la rampa del Palacio de Planalto, donde será recibido oficialmente por el presidente “Lula” Da Silva, en representación del pueblo brasileño.

mulino-brasil Presidente José Raúl Mulino será el expositor principal del foro empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Presidencia

Ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro bilateral, que dará paso a una reunión ampliada con altas autoridades de ambas naciones para abordar temas estratégicos de interés común.

En horas de la tarde, Mulino será el expositor principal del foro empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe”, donde presentará ante líderes del sector privado brasileño las ventajas competitivas de Panamá como hub logístico, financiero y comercial en la región.

La visita oficial tiene como propósito fortalecer la cooperación entre Panamá y Brasil, generar nuevas oportunidades de inversión y capitalizar el ingreso del país al Mercado Común del Sur (Mercosur).