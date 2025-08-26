Presidente Mulino viajará a Brasil junto a ministro y diputados por incorporación de Panamá al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino , arribará este miércoles 27 de agosto a Brasil en una visita oficial orientada a reimpulsar las relaciones bilaterales con el país sudamericano y explorar las oportunidades que se abren para Panamá tras su reciente incorporación al Mercosur.

Mulino llegará a Brasilia acompañado de una delegación oficial conformada por miembros de su gabinete, diputados, asesores y 14 empresarios panameños, entre los que destacan dos presidentes de gremios del sector privado.

Durante su estadía, el mandatario panameño será recibido por su homólogo, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo brasileño. Tras una reunión privada entre ambos jefes de Estado, se llevará a cabo un encuentro ampliado con los integrantes de ambas delegaciones.

Uno de los puntos centrales de la visita será el foro empresarial Panamá–Brasil, donde el presidente Mulino ofrecerá el discurso principal, enfocado en presentar las ventajas competitivas de Panamá como plataforma logística y centro estratégico de negocios.

“A Mercosur le interesa nuestra posición estratégica mundial”, expresó el presidente Mulino este martes. "Espero y confío en que el acuerdo con Mercosur, que no es más que una carta de intención, se apruebe rápido", añadió.

El foro empresarial incluirá un panel sobre comercio, logística y conectividad en América Latina y el Caribe, en el que participarán los ministros Julio Moltó y José Ramón Icaza, junto con empresarios panameños y brasileños.

Panamá representa un centro logístico global y plataforma para la reexportación, mientras que Brasil es el mayor mercado de Sudamérica. En 2024, el valor total de las exportaciones panameñas a Brasil alcanzó B/. 8,453,555, mientras que las importaciones desde Brasil sumaron B/. 194,595,404.