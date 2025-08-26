Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 11:38

Miss Universo y presidente Mulino inauguran la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025

La Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025 se realiza en el Panama Convention Center con autoridades y representantes de Miss Universo Victoria Kjær.

Por Noemí Ruíz

Este martes se inauguró la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025, que se realizará hasta el 28 de agosto en el Panama Convention Center. El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, y otras autoridades, participaron en el tradicional corte de cinta.

Inauguran Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025

Entre los invitados especiales estuvieron Victoria Kjær, Miss Universo 2024, y Mirna A. Caballini, quien representará a Panamá en el Miss Universo 2025. La feria promete exhibiciones, negocios y actividades culturales durante toda su duración, convirtiéndose en un punto clave para la promoción comercial y turística del país.

