Potabilizadora de Chilibre opera al 90 %; San Miguelito y Panamá Este, los más afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que continúan los trabajos de reparación en la planta potabilizadora de Chilibre, luego de que esta madrugada se registrara una falla en una de las bombas de agua tratada.
La potabilizadora de Chilibre cuenta con dos estaciones de bombeo y cinco bombas; actualmente están operando nueve bombas, tras la afectación de una de ellas.
El personal técnico realiza la extracción del equipo dañado para posteriormente proceder a su reinstalación y restablecer el servicio de manera completa.