Potabilizadora de Chilibre opera al 90 %; San Miguelito y Panamá Este, los más afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que continúan los trabajos de reparación en la planta potabilizadora de Chilibre , luego de que esta madrugada se registrara una falla en una de las bombas de agua tratada.

Las autoridades del IDAAN indicaron que, hasta el momento, la planta está operando al 90 %, y que los sectores afectados son los puntos altos de la ciudad, como San Miguelito, así como las zonas más alejadas de Panamá Este. Un total de mil usuarios presentan falta de agua o baja presión.

La potabilizadora de Chilibre cuenta con dos estaciones de bombeo y cinco bombas; actualmente están operando nueve bombas, tras la afectación de una de ellas.

El personal técnico realiza la extracción del equipo dañado para posteriormente proceder a su reinstalación y restablecer el servicio de manera completa.