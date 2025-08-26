Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 15:10

Policía Nacional aprehende a tres por blanqueo de capitales en Panamá

La Policía Nacional detuvo a tres personas por blanqueo de capitales en Panamá, incautando B/.130,664, 14 inmuebles y dos vehículos durante operativo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá informó la aprehensión de tres personas vinculadas al delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Las detenciones se llevaron a cabo durante un operativo desarrollado en distintos sectores del país.

Policía Nacional incauta más de $130 mil dólares

En el marco de estas acciones, las autoridades incautaron B/.130,664.56 en efectivo, además de 11 apartamentos, tres residencias valoradas en 2.8 millones de dólares, cuentas bancarias y dos vehículos.

Según las investigaciones, los imputados estarían relacionados con una red dedicada a la legitimación de capitales de origen ilícito. La Policía Nacional continuará con las diligencias para determinar la participación de otros posibles implicados y fortalecer la lucha contra los delitos económicos en Panamá.

