Policía Nacional aprehende a tres por blanqueo de capitales en Panamá

La Policía Nacional de Panamá informó la aprehensión de tres personas vinculadas al delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Las detenciones se llevaron a cabo durante un operativo desarrollado en distintos sectores del país.

Policía Nacional incauta más de $130 mil dólares

Tres personas requeridas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, fueron aprehendidas durante una operación policial en distintos sectores de Panamá.



Durante estas acciones se incautaron B/.130,664.56 en efectivo, 11 apartamentos, tres residencias valoradas en 2.8 millones de dólares, cuentas bancarias y dos vehículos.

En el marco de estas acciones, las autoridades incautaron B/.130,664.56 en efectivo, además de 11 apartamentos, tres residencias valoradas en 2.8 millones de dólares, cuentas bancarias y dos vehículos.

Según las investigaciones, los imputados estarían relacionados con una red dedicada a la legitimación de capitales de origen ilícito. La Policía Nacional continuará con las diligencias para determinar la participación de otros posibles implicados y fortalecer la lucha contra los delitos económicos en Panamá.