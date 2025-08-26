Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 17:39

MIVIOT impulsa la construcción de un nuevo edificio gubernamental en Albrook

MIVIOT gestiona la construcción de un edificio gubernamental en Albrook que albergará la sede del MIVIOT así como de otras entidades públicas.

MIVIOT avanza en las gestiones en la construcción de un edificio gubernamental.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, se refirió este martes a los avances en las gestiones para la construcción de un edificio gubernamental en Albrook, que albergará la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) así como la de otros ministerios y entidades públicas.

“Estamos viendo los terrenos que están por Albrook, donde estaban las antiguas oficinas del Ministerio de Obras Públicas y hacer un desarrollo gubernamental, donde estamos ya trabajando con diferentes profesionales de ingeniería y arquitectura… y tramitando préstamo o financiamiento externo para poder hacer este acto de licitación lo más pronto posible”, dijo el ministro Jaime Jované, este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

