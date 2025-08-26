MIVIOT impulsa la construcción de un nuevo edificio gubernamental en Albrook

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, se refirió este martes a los avances en las gestiones para la construcción de un edificio gubernamental en Albrook, que albergará la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) así como la de otros ministerios y entidades públicas.
