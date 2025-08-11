MIVIOT avanza en proyecto habitacional para comunidad en Guna Yala

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) avanza en el desarrollo del proyecto habitacional para la comunidad de Ukupa, en la comarca de Guna Yala.
MIVIOT avanza proyecto habitacional para la comunidad de Ukupa
El titular de la cartera, Jaime Jované, lideró una reunión de coordinación para definir los últimos detalles de la iniciativa, que beneficiará a cientos de familias, mejorando sus condiciones de vida y acceso a viviendas dignas.
El proyecto forma parte de los planes gubernamentales para reducir el déficit habitacional en áreas comarcales, priorizando comunidades con mayores necesidades de infraestructura básica y vivienda segura.