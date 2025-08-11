Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 11:47

MIVIOT avanza en proyecto habitacional para comunidad en Guna Yala

El MIVIOT avanza el proyecto habitacional en Ukupa, Guna Yala, que beneficiará a cientos de familias con viviendas dignas y mejor calidad de vida.

Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) avanza en el desarrollo del proyecto habitacional para la comunidad de Ukupa, en la comarca de Guna Yala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MIVIOTPma/status/1954945008509001867&partner=&hide_thread=false

El titular de la cartera, Jaime Jované, lideró una reunión de coordinación para definir los últimos detalles de la iniciativa, que beneficiará a cientos de familias, mejorando sus condiciones de vida y acceso a viviendas dignas.

El proyecto forma parte de los planes gubernamentales para reducir el déficit habitacional en áreas comarcales, priorizando comunidades con mayores necesidades de infraestructura básica y vivienda segura.

