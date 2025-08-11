Mi Retiro Seguro de la CSS permite a cotizantes planificar su jubilación con opciones personalizadas

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó una innovadora herramienta digital que permite a los cotizantes proyectar y calcular sus opciones de jubilación, adaptándose a tres sistemas de pensión vigentes.
Según el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Ricardo Sotelo, esta plataforma es mucho más que una calculadora: es una guía interactiva que abre una relación personalizada entre el usuario y la Caja, mostrando el historial de aportes y permitiendo simulaciones en línea para elegir la mejor pensión.
Los cotizantes que ingresen al sistema a partir de ahora no tienen una edad fija de jubilación, sino que podrán retirarse cuando su ahorro acumulado garantice una pensión vitalicia mínima de B/. 265 mensuales, explicó el director de la CSS, Dino Mon.
Sistemas de pensión con mi Retiro Seguro de la CSS
La nueva ley introduce un tercer sistema, llamado “Sistema Único de Capitalización con Garantías Solidarias”, que convive con los dos anteriores:
- Sistema 1: Solidario
- Sistema 2: Mixto (de la reforma anterior)
- Sistema 3: Nuevo sistema único de capitalización
Los usuarios pueden optar por permanecer en su sistema actual o cambiarse al nuevo, siempre y cuando este último les ofrezca una mejor pensión. La herramienta estará disponible para toma de decisiones hasta el 18 de agosto de 2026, fecha límite para definir el sistema elegido.
Sotelo recalcó que, “más que una calculadora, es una herramienta para la toma de decisiones informada”, que permite a los usuarios actualizar su elección hasta la fecha límite y conocer con certeza sus beneficios futuros.
Este avance representa un cambio significativo en la transparencia y control que tienen los asegurados sobre su futuro pensional.