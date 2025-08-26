Jóvenes podrán acceder a pasantías remuneradas por un año en empresas privadas.

El Gobierno Nacional aprobó el proyecto de ley 29-25, que promoverá pasantías para jóvenes de 18 a 25 años a nivel nacional, con el objetivo de que adquieran experiencia laboral e incentivos previos a su inserción en el mercado de trabajo.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, explicó que existen empresas privadas interesadas en participar en la iniciativa. Según el proyecto, cada empleador proporcionará a los postulantes un monto de B/. 450.00, además de cubrir un seguro privado, recursos que podrán ser utilizados para gastos de transporte y alimentación. La permanencia de los jóvenes en estas plazas será de un año.

Muñoz agregó que este proyecto acompañará la iniciativa “Mi Primer Empleo” y no requerirá inversión adicional del Estado.

Una vez aprobado en la Asamblea Nacional, el gobierno trabajará para implementar las pasantías en áreas de difícil acceso, promoviendo oportunidades laborales inclusivas en todo el país.