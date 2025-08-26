Jóvenes podrán acceder a pasantías remuneradas por un año en empresas privadas.

El Gobierno Nacional aprobó el proyecto de ley 29-25, que promoverá pasantías para jóvenes de 18 a 25 años a nivel nacional, con el objetivo de que adquieran experiencia laboral e incentivos previos a su inserción en el mercado de trabajo.
Muñoz agregó que este proyecto acompañará la iniciativa “Mi Primer Empleo” y no requerirá inversión adicional del Estado.
Una vez aprobado en la Asamblea Nacional, el gobierno trabajará para implementar las pasantías en áreas de difícil acceso, promoviendo oportunidades laborales inclusivas en todo el país.