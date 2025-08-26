Lotto y Pega 3 Entretenimiento -  26 de agosto de 2025 - 20:04

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 26 de agosto de 2025

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 26 de agosto de 2025.

Los resultados del Pega 3 de martes 26 de agosto de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 5
  • 3
  • 5

Resultados de la Lotto del martes 26 de agosto de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 26
  • 14
  • 10
  • 04
  • 07
  • 32

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

