Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 15:33

IMA anuncia Agroferias para este miércoles 27 de agosto en Panamá

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el miércoles 27 de agosto a nivel nacional.

 Agroferias del IMA.

 Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 27 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del miércoles 27 de agosto

Veraguas

  • Casa comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.

Los Santos

  • Predios de la Universidad Tecnológica de Los Santos.

Panamá Oeste

  • Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, en Arraiján.

Panamá Este

  • Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.

Colón

  • Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.

Herrera

  • Casa comunal El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá

  • Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Darién

  • Cancha de Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1960041760979050591&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA anuncia Agroferias para el 26 y 27 de agosto: consulta los puntos de venta

Calendario de Agroferias para el lunes 25 y martes 26 de agosto

Agroferias del IMA: dónde y cuándo se realizarán este viernes 22 de agosto

Recomendadas

Más Noticias