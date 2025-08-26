IMA anuncia Agroferias para este miércoles 27 de agosto en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 27 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Casa comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.
Chiriquí
- Cancha comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.
Los Santos
- Predios de la Universidad Tecnológica de Los Santos.
Panamá Oeste
- Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, en Arraiján.
Panamá Este
- Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.
Colón
- Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.
Herrera
- Casa comunal El Calabacito, distrito de Los Pozos.
Panamá
- Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Darién
- Cancha de Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.