Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 15:22

Agroferias del IMA: dónde y cuándo se realizarán este viernes 22 de agosto

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país el viernes 22 de agosto.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este viernes 22 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el viernes 22 de agosto

Colón

  • Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres

Coclé

  • Casa local de Villarreal, distrito de Natá

Herrera

  • Cancha Comunal del corregimiento de Los Cerritos de Los Pozos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira
  • Parque de La Milagrosa, calle principal, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí

Veraguas

  • Junta Comunal Nuestro Amo de La Carrillo, distrito de Atalaya
  • Junta Comunal de Calidonia, distrito de Soná

Panamá

  • Estacionamiento de la parroquia de San Joaquín, corregimiento de Pedregañ
  • Cerro Viento, parque de la Junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1958215946914472216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958215946914472216%7Ctwgr%5E07cca7e75eb3f31db070429dfef43d126a46fa5d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17558075701690510&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Prepárese: IMA anuncia cambios de horario en Agrotienda de Pan de Azúcar

No se lo pierda: agroferias del IMA con arroz de 20 lb por solo $5

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA este miércoles 20 y jueves 21 de agosto

Recomendadas

Más Noticias