Agroferias del IMA: dónde y cuándo se realizarán este viernes 22 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este viernes 22 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.
Agroferias del IMA para el viernes 22 de agosto
Colón
- Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres
Coclé
- Casa local de Villarreal, distrito de Natá
Herrera
- Cancha Comunal del corregimiento de Los Cerritos de Los Pozos
Chiriquí
- Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira
- Parque de La Milagrosa, calle principal, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Los Santos
- Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí
Veraguas
- Junta Comunal Nuestro Amo de La Carrillo, distrito de Atalaya
- Junta Comunal de Calidonia, distrito de Soná
Panamá
- Estacionamiento de la parroquia de San Joaquín, corregimiento de Pedregañ
- Cerro Viento, parque de la Junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito