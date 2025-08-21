Calle 7 Panamá: se suman competidores a la lista de amenazados

Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo la tercera competencia de amenazados en Calle 7 Panamá, la cual definió a los seis competidores, tanto del equipo amarillo como del rojo, que deberán enfrentarse próximamente en la temida prueba de eliminación.
Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas
- Sol, experimentada de la Furia Roja
- Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
- Jadis, novata de la Furia Roja
Calle 7 Panamá: Competidores amenazados
- Elías, novato de la Furia Roja
- Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
- Axel, experimentado de la Furia Roja