Calle 7 Panamá: se suman competidores a la lista de amenazados

En esta ocasión, la lista de amenazados de Calle 7 Panamá incluye tanto a competidores novatos como a experimentados,

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo la tercera competencia de amenazados en Calle 7 Panamá, la cual definió a los seis competidores, tanto del equipo amarillo como del rojo, que deberán enfrentarse próximamente en la temida prueba de eliminación.

En esta ocasión, la lista de amenazados incluye tanto a competidores novatos como a experimentados, lo que promete una jornada llena de tensión, estrategia y esfuerzo en la siguiente ronda del programa.

Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas

  • Sol, experimentada de la Furia Roja
  • Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
  • Jadis, novata de la Furia Roja

Calle 7 Panamá: Competidores amenazados

  • Elías, novato de la Furia Roja
  • Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
  • Axel, experimentado de la Furia Roja
