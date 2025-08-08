| Telemetro
Calle 7 Panamá: Cocolin, primer competidor en avanzar a la etapa verde

Cocolin se convierte en el primer competidor de Calle 7 Panamá en la etapa verde tras vencer en la fiebre amarilla y recibe su camiseta VERDE.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Tras el quiebre 7 que hicieron el pasado jueves 7 de agosto, el equipo amarillo recibió un pase directo a la etapa verde y este viernes con la mayoría de votos en la fiebre amarilla, Cocolin se convirtió en el primer competidor de Calle 7 Panamá en ingresar a la etapa verde en esta temporada.

Cocolin se convierte en el primer competidor de Calle 7 Panamá en la etapa verde

Al recibir la camiseta verde, Cocolin explicó que la decisión inicial era entregarla a Joel o a Sori, pero Joel, el actual competidor, prefirió no tomarla debido a la estrategia de nominación que implicaba enfrentarse directamente contra él mismo.

Este avance marca un nuevo capítulo en la competencia, con Cocolin fortalecido para los próximos desafíos en Calle 7.

