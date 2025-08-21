Director de Aeronáutica Civil descarta planes concretos para el traslado del aeropuerto de Albrook

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil , Rafael Bárcenas, afirmó no tener conocimientos de planes concretos para trasladar el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, hacia Panamá Pacífico, con el fin de utilizar esos terrenos para la construcción de la estación central del ferrocarril Panamá-David.

Esta posibilidad fue mencionada por el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia de prensa del jueves 21 de agosto, en el marco de una visita oficial a la provincia de Darién.

Le podría interesar: Traslado del Aeropuerto de Albrook por tren Panamá-David-Frontera, solo es conceptual

“Hacerlo el día de hoy, yo se lo puedo garantizar, sería un rotundo fracaso”, dijo el director en la Asamblea Nacional.

El director añadió que, de llevarse a cabo un traslado, este debe realizarse de manera responsable y sin preferencias, garantizando un proceso ordenado y seguro.