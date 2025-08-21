Minsa refuerza estrategias para prevenir y detectar la enfermedad renal crónica

El Ministerio de Salud ( Minsa ) intensifica sus acciones para enfrentar la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnT), condiciones que representan un desafío creciente para la salud pública del país.

Se estima que en Panamá existen 150,000 personas con algún grado de ERC, de las cuales un 14 % corresponde a la forma no tradicional, que afecta principalmente a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El Minsa explica que es la ERC Y ERCNT

La encargada del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Minsa, Elsa Arenas de Kant, explicó que la ERC tradicional está vinculada a enfermedades como hipertensión y diabetes, mientras que la ERCnT, también conocida como Nefropatía Endémica Mesoamericana, se asocia a calor extremo, deshidratación y exposición a agroquímicos.

minsa La detección se realiza mediante pruebas de sangre y orina. MINSA

"La enfermedad renal crónica debemos verla como una consecuencia y no como una enfermedad que nace por sí misma", señaló Arenas de Kant.

La ERC tradicional suele presentarse en adultos entre 40 y 60 años, mientras que la ERCnT afecta a personas más jóvenes, menores de 40. Entre sus síntomas destacan fatiga, problemas para orinar y debilidad, aunque en muchos casos se manifiestan en etapas avanzadas, lo que hace crucial la detección temprana.

Las recomendaciones del Minsa para prevenir incluyen

Mantenerse hidratado durante el trabajo al sol.

durante el trabajo al sol. Realizar pausas en lugares frescos .

. Usar equipo de protección ante exposición a agroquímicos.

ante exposición a agroquímicos. Evitar la automedicación con analgésicos y antiinflamatorios.

La detección se realiza mediante pruebas de sangre y orina, así como ultrasonidos renales, lo que permite evaluar la función del órgano y detectar anomalías antes de que la enfermedad avance.

A nivel regional, Panamá trabaja junto con Centroamérica y República Dominicana en estrategias conjuntas para enfrentar estas enfermedades, con énfasis en la docencia comunitaria, prevención y vigilancia en salud.

Minsa 2 La ERC no tiene cura, pero su tratamiento busca controlar síntomas. MINSA

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ERC suele avanzar lentamente y sin síntomas evidentes, lo que dificulta su diagnóstico temprano. En muchos casos, las personas descubren la enfermedad cuando ya requieren diálisis o trasplante renal.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que la ERC no tiene cura, pero su tratamiento busca controlar síntomas, reducir complicaciones y frenar su progresión. El Programa Subregional de la OPS para Centroamérica y República Dominicana (CAM) ha identificado la ERCnT como un tema prioritario, promoviendo mejores condiciones laborales y atención integral a los afectados.