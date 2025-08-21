Minsa refuerza estrategias para prevenir y detectar la enfermedad renal crónica

El Ministerio de Salud (Minsa) intensifica sus acciones para enfrentar la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnT), condiciones que representan un desafío creciente para la salud pública del país.
El Minsa explica que es la ERC Y ERCNT
La encargada del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Minsa, Elsa Arenas de Kant, explicó que la ERC tradicional está vinculada a enfermedades como hipertensión y diabetes, mientras que la ERCnT, también conocida como Nefropatía Endémica Mesoamericana, se asocia a calor extremo, deshidratación y exposición a agroquímicos.
La ERC tradicional suele presentarse en adultos entre 40 y 60 años, mientras que la ERCnT afecta a personas más jóvenes, menores de 40. Entre sus síntomas destacan fatiga, problemas para orinar y debilidad, aunque en muchos casos se manifiestan en etapas avanzadas, lo que hace crucial la detección temprana.
Las recomendaciones del Minsa para prevenir incluyen
- Mantenerse hidratado durante el trabajo al sol.
- Realizar pausas en lugares frescos.
- Usar equipo de protección ante exposición a agroquímicos.
- Evitar la automedicación con analgésicos y antiinflamatorios.
La detección se realiza mediante pruebas de sangre y orina, así como ultrasonidos renales, lo que permite evaluar la función del órgano y detectar anomalías antes de que la enfermedad avance.
A nivel regional, Panamá trabaja junto con Centroamérica y República Dominicana en estrategias conjuntas para enfrentar estas enfermedades, con énfasis en la docencia comunitaria, prevención y vigilancia en salud.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ERC suele avanzar lentamente y sin síntomas evidentes, lo que dificulta su diagnóstico temprano. En muchos casos, las personas descubren la enfermedad cuando ya requieren diálisis o trasplante renal.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que la ERC no tiene cura, pero su tratamiento busca controlar síntomas, reducir complicaciones y frenar su progresión. El Programa Subregional de la OPS para Centroamérica y República Dominicana (CAM) ha identificado la ERCnT como un tema prioritario, promoviendo mejores condiciones laborales y atención integral a los afectados.