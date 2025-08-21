Aeropuerto Internacional de Tocumen moderniza su terminal de carga y fortalece su rol logístico regional

Aeropuerto de Tocumen moderniza su terminal de carga y fortalece su rol logístico regional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa consolidando su liderazgo como uno de los principales hubs logísticos de América Latina y el Caribe, con la culminación de importantes trabajos de modernización en su histórica terminal de carga, infraestructura clave para la conectividad comercial de Panamá con el mundo.

Con una inversión de 575 mil dólares, Tocumen S.A. finalizó la impermeabilización total de las losas del edificio que alberga la terminal de carga. Esta intervención, ejecutada por la empresa OPG Communications, Inc., utilizó una membrana TPO de 2.0 mm, una tecnología de última generación reconocida por su durabilidad y eficiencia ante condiciones climáticas adversas. Paralelamente, se realizan labores de resane de grietas, sellado de ventanas y pintura exterior, con una inversión adicional de 60 mil dólares.

Estas mejoras buscan asegurar la operatividad, prolongar la vida útil de la infraestructura y brindar condiciones óptimas para las operaciones logísticas.

“Estamos elevando los estándares de calidad y resiliencia de nuestras instalaciones, con una visión de largo plazo que responde a las crecientes demandas del comercio internacional”, expresó José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Actualmente, la terminal de carga de Tocumen opera con 17 aerolíneas especializadas, lo que la convierte en un nodo clave para el transporte de mercancías de alto valor y rápida rotación, como productos tecnológicos, farmacéuticos, perecederos y carga consolidada. Su ubicación estratégica, junto con su conectividad aérea y terrestre, fortalece la competitividad de Panamá como centro regional de distribución.

Entre enero y julio de 2025, se movilizaron 138,275 toneladas métricas de mercancías y correo, un aumento del 16 % (18,749 toneladas adicionales) en comparación con el mismo período del año anterior.

“Cada mejora en esta terminal es una inversión estratégica que fortalece nuestra capacidad para atraer nuevas rutas de carga y operadores logísticos”, añadió Ruiz. “Nuestro objetivo es claro: consolidar a Tocumen como el aeropuerto preferido para la carga aérea en América Latina”, enfatizó.

Por su parte, el ingeniero André Mendoza, vicepresidente de Mantenimiento de Tocumen S.A., destacó que estas obras “Estos trabajos mejoran la protección estructural del recinto y contribuyen a la preservación de las condiciones operativas óptimas en el área de carga. Posteriormente, se iniciarán remodelaciones internas en los baños, cielos rasos, luminarias, como también nuevos estacionamientos”.

La historia de esta infraestructura se remonta al 1 de junio de 1947, cuando fue inaugurada por el presidente Enrique Adolfo Jiménez Brin como la primera terminal aérea internacional del país. Actualmente, este edificio histórico continúa operando como centro de transporte de carga y vuelos privados, ubicado junto a la moderna terminal de pasajeros inaugurada el 15 de agosto de 1978.

Con esta nueva fase de mejoras, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reafirma su compromiso con la eficiencia operativa, la calidad del servicio y el fortalecimiento de la infraestructura logística del país, en línea con su visión de ser un motor del desarrollo económico nacional y un referente regional.