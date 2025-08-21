Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 12:40

Asamblea Nacional debate anteproyecto sobre procedimiento sumario de tutela

La Asamblea analiza un anteproyecto que adiciona disposiciones al Código de la Familia para regular el proceso sumario de tutela en casos de interdicción.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La diputada Ariana Coba presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un Anteproyecto de Ley que busca adicionar disposiciones al Código de la Familia, relacionadas con el procedimiento sumario de la tutela.

Asamblea analiza anteproyecto que regula procedimiento sumario de tutela

La propuesta tiene como objetivo incorporar un procedimiento específico dentro del proceso sumario, que regule de manera clara y sistemática la tramitación de los casos de tutela, en los que el juez de Familia deba declarar la interdicción de una persona.

De acuerdo con la proponente, esta iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y agilizar los trámites relacionados con la tutela, garantizando mayor protección a las personas en situación de vulnerabilidad.

