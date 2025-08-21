Asamblea Nacional debate anteproyecto sobre procedimiento sumario de tutela

La diputada Ariana Coba presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un Anteproyecto de Ley que busca adicionar disposiciones al Código de la Familia, relacionadas con el procedimiento sumario de la tutela.

Asamblea analiza anteproyecto que regula procedimiento sumario de tutela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1958582045958906036&partner=&hide_thread=false La diputada Ariana Coba presentó el Anteproyecto de Ley, que adiciona disposiciones al Código de la Familia relativas al procedimiento sumario de la tutela. pic.twitter.com/Tt172yphH4 — Asamblea Nacional (@asambleapa) August 21, 2025

La propuesta tiene como objetivo incorporar un procedimiento específico dentro del proceso sumario, que regule de manera clara y sistemática la tramitación de los casos de tutela, en los que el juez de Familia deba declarar la interdicción de una persona.

De acuerdo con la proponente, esta iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y agilizar los trámites relacionados con la tutela, garantizando mayor protección a las personas en situación de vulnerabilidad.