Último día para participar en la Lotería Fiscal de Panamá: hoy cierran las urnas

Este jueves cierran las urnas para participar en el primer sorteo de la Lotería fiscal , organizado por la Dirección General de Ingresos (DGI), el cual se realizará el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a partir de las 3:00 p.m. en Los Andes Mall.

En este sorteo se distribuirán B/.110,000.00 en premios, que serán repartidos entre 25 ganadores. Las autoridades indicaron que los sorteos se llevarán a cabo cada dos meses.

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

Administraciones Provinciales de Ingresos

Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente

Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

Lotería fiscal: Centros comerciales para ingresar el sobre con las facturas

Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Albrook Mall

Los Andes Mall

Town Center

Westland Mall

Altaplaza Mall

Santiago Mall - Veraguas

Megamall - Panamá Este

Atrio Costa del Este

Colón 2000 - Colón

Chiriquí Mall - Chiriquí

Plaza Terronal - Chiriquí

Federal Mall - Chiriquí

Centro Comercial de Los Pueblos

Balboa Boutiques